Lidl gaat geen plastic zakken meer verkopen aan de kassa

De Duitse supermarktketen Lidl, die ruim 300 filialen telt in België, stopt na de zomer met de verkoop van niet-duurzame plastic draagtassen in zijn Belgische vestigingen. Dat heeft Lidl dinsdagavond bekendgemaakt.

Klanten kunnen vandaag nog voor 10 eurocent een plastic zak kopen aan de kassa, maar na de zomer zullen enkel nog duurzame alternatieven beschikbaar zijn, waaronder een suikerrieten tas, een ‘big shopper’ en een stoffen fairtrade zak. Met de maatregel wil Lidl in ons land 200 ton plastic per jaar uitsparen.

Lidl wil het eigen plasticverbruik structureel en drastisch verlagen. De retailer wil tegen 2025 minstens 20 procent minder plastics verbruiken. “De plastic draagtassen passen daardoor niet langer in onze toekomstvisie”, zegt Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid Lidl België.

Lidl wil ook dat alle kunststofverpakkingen van zijn huismerken tegen 2025 voor 100 procent recycleerbaar zijn. Die maken vandaag 90 procent uit van het totale productaanbod.

Sectorfederatie Comeos laat in een reactie weten dat het initiatief van Lidl aantoont dat de sector zelf zeer actief is in het beperken van plastic. “Destijds waren we voortrekker met het afschaffen van de kassazakken voor eenmalig gebruik”, zegt Comeos-woordvoerder Hans Cardyn. “Nu vind je die nergens meer aan de kassa’s van de supermarkten. Daarmee hebben we al 4.500 ton uitgespaard.”

Volgens Comeos zijn er momenteel in verschillende supermarkten ook proefprojecten lopende om de kleine plastic zakjes voor groenten en fruit te vervangen door bio-afbreekbaar of herbruikbare zakjes. “Er zijn ook proeven waarbij je zelf met dozen of kommen in de supermarkt kan komen kopen om verpakking te besparen.” Nog een andere proef voorziet logo’s op het product zelf om verpakking uit te sparen. “Heel de sector beweegt dus grondig en het initiatief van Lidl is een perfecte illustratie”, zegt Cardyn.