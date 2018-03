Minister stuurde adjunct de laan uit na contacten met Lockheed Martin over jobaanbieding

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft vorig jaar zijn adjunct-kabinetschef de laan uitgestuurd nadat bleek dat hij contacten had met Lockheed Martin. Dat bevestigt de woordvoerster van de minister. De gesprekken zouden betrekking hebben gehad op een jobaanbieding die de adjunct had gekregen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gevoelige informatie werd gelekt.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin is met zijn F-35 in de running om de opvolger van de F-16 aan ons land te leveren. De gewezen adjunct-kabinetschef Simon Put is nu actief voor het bedrijf, dat overigens ook achter de studie zit over de levensduurverlenging van de F-16’s dat vandaag zoveel deining heeft veroorzaakt in de Wetstraat.

Vorig jaar heeft Put de minister ingelicht dat hij gesprekken had gevoerd met het bedrijf, zegt de woordvoerster van de minister. Vandeput heeft daarop onmiddellijk beslist dat zijn adjunct niet langer op het kabinet kon blijven werken.

Meteen groeide het besef dat er een probleem kon rijzen in de perceptie. Daarop werd beslist een forensisch onderzoek uit te voeren naar alle contacten die hadden plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de contacten er waren, maar dat die specifiek over de jobaanbieding gingen en dat er geen gevoelige informatie was gelekt.

De woordvoerster wijst erop dat Put geen toegang had tot gevoelige informatie en dat de minister altijd heeft gehamerd op de “sterke schotten” tussen het kabinet en het team dat instaat voor de vervanging van de F-16’s.