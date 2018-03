Voetbal in de ruimte: wedstrijdbal voor openingsduel van WK maakt ruimtereisje

De wedstrijdbal die gebruikt zal worden voor het openingsduel tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië op het WK voetbal van komende zomer gaat op internationale missie in de ruimte. Woensdagavond wordt de Telstar 18 vanop de ruimtebasis in het Kazakse Bajkonoer het heelal ingestuurd.

De Russische kosmonaut Oleg Artemyev zal zich over het leer ontfermen. Samen met de Amerikaanse astronauten Richard Arnold en Andrew Feustel begint hij aan een missie naar het Internationaal Ruimtestation ISS, op 400 kilometer van de aarde.

“We nemen de bal van de openingswedstrijd mee”, zei Artemyev in het Kosmodroom in Kazachstan. Daar ligt in Bajkonoer de oudste en grootste raketlanceerplaats ter wereld. Zijn Russische collega Anton Shkaplerov brengt het leer in mei terug naar de aarde.

Rusland trapt het WK voetbal op 14 juni in Moskou op gang met een groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië. De finale van de Wereldbeker wordt een maand later op 15 juli gespeeld.