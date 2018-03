Dit is de nieuwe safety car in de F1, de snelste ooit!

Mercedes heeft de nieuwe safety car voor het F1-seizoen 2018 voorgesteld. De Mercedes-AMG GT R beschikt over 577 pk sterke vierliter biturbo V8-motor en is daarmee ook de snelste F1-safety car ooit.

Sinds 23 jaar zijn het Mercedes AMG-modellen die de safety car in de Formule 1 zijn. In 1996 was de C36 AMG de eerste safety car van Mercedes in een lange reeks.

Voor dit jaar krijgt Bernd Mayländer, de chauffeur van de safety car, een mooie upgrade tegenover het vorige model, een Mercedes AMG GT S. Die vorige safety car was in dienst sinds 2015 en wordt nu dus vervangen door een 577 pk sterke Mercedes AMG GT R.

In de nieuwe safety car bevinden zich 2 iPads, ééntje om de race zelf live te kunnen volgen en een tweede waarop het circuit te zien is met alle F1-bolides en hun respectievelijke rondetijden. Ook wanneer Bernd Mayländer dus naast het circuit geparkeerd staat kan hij perfect de race volgen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: