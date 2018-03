Alejandro Valverde wint nu ook in de sprint en wordt de nieuwe leider in Catalonië

Alejandro Valverde heeft de tweede rit in de Ronde van Catalonië gewonnen. Hij was in Valls de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Hij neemt ook meteen de leiderstrui over van Alvaro Hodeg, die de heuvelachtige finale niet overleefde.

De tweede etappe bracht het peloton over 175,6 kilometer van Mataro naar Valls. Onderweg wachtten twee cols van derde categorie, de laatste daarvan lag op 10,6 kilometer van de finish. En dat zorgde voor een afwachtende houding in het eerste deel van de etappe.

Road to Valls #VoltaCatalunya @ciclistacofidis @CarrefourES pic.twitter.com/PySnr0AyjO — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) 20 maart 2018

Met Igor Merino (Burgos), Antonio Molina (Caja Rural) en Mikel Bizkarra (Euskadi) trokken drie Spanjaarden erop uit maar Quick Step Floors liet het trio nooit verder dan drie minuten wegrijden. De mannen van Patrick Lefevere beschermden de leiderstrui van Alvaro Hodeg, de ritwinnaar van de eerste etappe.

Traag, té traag

Veel moeite moest “de Wolf Pack” (zoals de Quicksteppers zichzelf noemen) echter niet doen om de koers onder controle te houden. Na twee uur koers bedroeg het gemiddelde amper 36 km/u. Ze reden zo zelfs trager dan het traagste schema en dat zorgde voor problemen. Op 72 km van de finish moest de koers even worden geneutraliseerd want de drie leiders... stonden voor een gesloten overweg. Toen ook het peloton aan de overweg kwam liet de jury ook hen twee minuten stoppen aan de overweg, zodat de leiders met dezelfde voorsprong weer op pad konden.

#VoltaCatalunya Paso a nivel!! Los fugados parados por el paso del tren. pic.twitter.com/1mQhfuggGy — Brain on Wheels (@BrainOnWheels) 20 maart 2018

Op 60 kilometer van de streep bedroeg de voorsprong van de drie nog amper één minuut. Andrei Grivko maakte dan maar de sprong naar voren en de komst van de Astana-renner zorgde even voor een nieuwe impuls voorin. Niet lang echter, want op 47 kilometer werden ze gegrepen.

Movistar neemt over

Het sein voor Movistar van topfavoriet Alejandro Valverde om het commando over te nemen en meteen ging het tempo met een ruk de hoogte in, richting de Coll de Lilla (5,4 km aan 5 procent). De Fransman Cyril Barthe zorgde nog voor wat extra publiciteit voor zijn ploeg Euskadi door alleen in de aanval te gaan maar aan de voet van de eigenlijke klim werd hij weer ingerekend. Bergop bepaalden Movistar en Mitchelton-Scott het tempo. Achteraan stond de deur open en op 2,5 km van de top moest leider Alvaro Hodeg lossen, net als nog heel wat sprinters.

De aanval van Vincenzo Nibali in de afdaling van de Poggio in Milaan-Sanremo werkt blijkbaar inspirerend want net voor de top viel Pierre Latour aan en de Fransman van AG2R dook als eerste naar beneden, maar hij werd al snel weer ingerekend.

Sprint van uitgedund peloton

De laatste twee kilometer waren vlak en zo kregen we een sprint van een uitgedund peloton. En daarin legde Alejandor Valverde meteen de overgebleven snelle mannen over de knie. Daryl Impey werd nog tweede, Jay McCarthy mocht als derde mee het podium op.

HOPPA, de sprint eindigt in een overwinning voor VALVERDE ! Hij pakt de etappe en mag morgen ook meteen de leiderstrui aantrekken! #VoltaCatalunya pic.twitter.com/nOUT9EYLgR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 20 maart 2018

Indrukwekkend. De 37-jarige Spanjaard wordt meteen ook de nieuwe leider.

Morgen aankomst bergop

Woensdag trekt het peloton in 199,5 km van Sant Cugat na Vallter, waar normaal de eerste aankomst bergop wacht. Hevige rukwinden zouden echter nog voor spelbreker kunnen spelen, de jury komt daarover nog samen.

Uitslag:

1. Alejandro Valverde (Movistar Team) in 4:41:50

2. Daryl Impey (Mitchelton - Scott) z.t.

3. Jay McCarthy (BORA - hansgrohe)

4. Egan Bernal (Team Sky)

5. Matej Mohoric (Bahrain - Merida)

6. Enrico Gasparotto (Bahrain - Merida)

7. José Joaquín Rojas (Movistar Team)

8. Tao Geoghegan Hart (Team Sky)

9. Toms Skujinš (Trek - Segafredo)

10. Alex HowesTeam (Education First - Drapac)