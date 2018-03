Vrachtwagen rijdt in op file en schiet in brand: motorrijder (26) sterft, trucker opgepakt

In het Oost-Vlaamse Oosterzele is een 26-jarige motorrijder om het leven gekomen toen hij aangereden werd door een vrachtwagen, die achteraan op een file inreed. Dat werd vernomen bij de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen en de hulpdiensten. De vrachtwagenchauffeur werd opgepakt en zijn rijbewijs werd ingetrokken.

Het ongeval gebeurde rond 15 uur op de Wettersesteenweg (N42) in de richting van Zottegem, ter hoogte van het kruispunt met de Reigerstraat. Een vrachtwagen reed er in op een file, zegt het parket. “Een motorrijder die als laatste in de file stond, een 26-jarige man uit Wetteren, kwam hierbij om het leven. Bij het ongeval waren nog een achttal andere voertuigen betrokken. De vrachtwagen, de motorfiets en een personenwagen hebben vuur gevat. Enkele personen werden overgebracht naar het ziekenhuis.”