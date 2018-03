Het gaat niet goed met Michel van den Brande: ‘The Sky is the Limit’-ster in allerijl opgenomen in ziekenhuis

Michel van den Brande heeft zware problemen met zijn gezondheid, zo laat hij zelf op zijn Facebookpagina weten. De man is met helse pijnen en bloed in zijn longen naar het ziekenhuis gebracht.

“Ik heb pijn in de borststreek en moet morgen onder de scanner”, zo schrijft hij op zijn sociale media. “Ik moet nu antibiotica nemen en ik krijg elke dag twee spuitjes om geen bloedklonters te krijgen.” Anders zou zijn hart niet meer naar behoren functioneren. Hij heeft dan ook voor minstens een week vrij genomen van zijn verplichtingen bij zijn bedrijf Kontrimo.

Helse pijnen in borststreek

Afgelopen weekend had de man al helse pijnen in zijn borststreek. “Ik heb uit respect voor de dokters gewacht tot 10 uur, omdat het zondag was. Na lang aandringen beloofden ze ons een dokter te sturen na de middag.” Na te wachten tot half één besloot Van den Brande dan toch naar de spoedafdeling van Blankenberge te rijden, maar daar werd hij naar eigen zeggen niet verder geholpen. “Wij werden daar onvriendelijk ontvangen en ze hadden geen begrip voor mijn angstaanvallen! Er werd mij gevraagd al mijn kleren uit te doen en neer te gaan liggen. Wat ik niet kan door mijn paniekaanvallen. Waarop ze ons geen verdere hulp wilden aanbieden.”

Bij een spoedarts uit Sint-Niklaas vond hij wel gehoor. “Daar hebben ze mij onmiddellijk op spoed binnengereden, waar wij op een vriendelijke en op een professionele manier werden geholpen! Niks kleren uit, direct aan de monitor, bloed getrokken, zuurstof gekregen en een paar pijnstillers.” De helse pijn aan de linkerkant van zijn borst bleek het gevolg te zijn van een val waarbij Van den Brande twee ribben brak. Daardoor zou er bloed in zijn longen terechtgekomen zijn.

Gemene berichten

Ondanks het feit dat hij zich al zo slecht voelt, krijgt de ster van ‘The Sky Is The Limit’ heel wat negatieve berichten, zo schrijft hij zelf. Hij reageert dan ook duidelijk: “Aan de mensen die zo vriendelijk waren om gemene berichten te sturen, ik hoop dat jullie het nooit moeten meemaken. En voor de rest: ik zal er sterker uitkomen. Ook dankzij de mensen die mij steunen.”