Man die bovenbuur klappen geeft na overspel krijgt 18 maanden cel

Hasselt - Een 33-jarige Algerijn die in Hasselt woont, is dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel nadat hij een Irakees een tijdje werkonbekwaam sloeg.

De dader ging op 23 december 2015 door het lint in een appartementsgebouw in de Burgemeester Bollenstraat in Hasselt. Er ontstond een schermutseling tussen de Algerijn en Irakees plus een scheldpartij in het Arabisch. Aanleiding was het feit dat de partner van de dader hem bedrogen had met de bovenbuur, zijnde de Irakees. De dader gaf het slachtoffer meerdere klappen en bewerkte hem ook met een schroevendraaier. Daarnaast kreeg de vrouw ook een slag in haar gezicht.

De partner kreeg op latere data ook slagen en doodsbedreigingen naar het hoofd geslingerd. ‘Ik mak u kapot’, sms’te de man.

Vreemd genoeg wijzigde de vrouw achteraf haar verklaringen nog om de man in een niet al te slecht daglicht te stellen. De rechtbank hechtte er geen geloof aan. Het komt de man, die op het moment van de feiten onder elektronisch toezicht stond, op een straf met uitstel te staan. Wel draait hij op voor de proceskosten van bijna 1.600 euro. Aan de vrouw moet hij een symbolische euro betalen.