Terreur maakte bijna 100 Europese slachtoffers vorig jaar

Terreur maakte vorig jaar 98 Europese slachtoffers, van wie er 70 om het leven kwamen bij aanslagen in de Europese Unie zelf. Dat blijkt uit een onderzoekspaper van de EU, die dinsdag in Brussel werd gepresenteerd. Sinds 2000 stierven al 1.790 Europeanen aan de gevolgen van terreuraanslagen in vijftien EU-landen of op andere plaatsen in de wereld.

Vorig jaar was beduidend minder dodelijk dan 2016 of 2015. Zeventig personen kwamen in 2017 om het leven bij terreuraanslagen in Europa zelf, achttien anderen verloren het leven bij een terreurdaad in een niet-EU-land. Ter vergelijking: in 2016 kwamen in de EU alleen al 256 mensen om het leven bij terreuraanslagen, onder meer in Nice en Brussel. In 2015 waren dat er 151, voornamelijk te wijten aan de aanslag in Parijs van 13 november.

De meest bloedige terreuraanval vorig jaar was die in het Britse Manchester op 22 mei, toen tijdens een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande 22 mensen om het leven kwamen. Meer dan 160 anderen raakten gewond. De balans na de aanslagen van 17 en 18 augustus in Catalonië kwam uit op zestien doden en 140 gewonden.

Het rapport, het ‘Black and White Paper on Terrorism in Europe’, werd dinsdag voorgesteld door het Spaanse Europarlementslid Maite Pagazaurtundúa. Ook haar Belgische collega Louis Michel en Philippe Vansteenkiste, voorzitter van slachtoffervereniging V-Europe, werkten eraan mee. Bedoeling is om een beter begrip te bevorderen van de uitdagingen en risico’s van terrorisme, maar ook bij te dragen aan manieren waarop dergelijke aanslagen worden voorkomen.

Morgen/woensdag, exact twee jaar na de aanslagen in Brussel en een jaar na de aanslag op de Westminster Bridge in Londen, buigt de bijzondere commissie Terrorisme van het Europees parlement zich over slachtofferbescherming- en rechten, met onder meer getuigenissen van drie slachtoffers van terreur.