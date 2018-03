’t Is beslist: Prins Harry en Meghan Markle verklappen wie hun bruidstaart zal maken

De Britse prins Harry en Meghan Markle hebben gekozen wie hun bruidstaart zal maken. Dat heeft Kensington Palace dinsdag bevestigd via de sociale media. De gelukkige is Claire Ptak van de Londense bakkerij Violet Cakes.

De voorbije maanden werd al heel wat gespeculeerd over de bruidstaart van prins Harry en voormalig actrice Meghan Markle, maar nu is de kogel door de kerk. Het koppel heeft gekozen voor een eigenzinnige creatie van Claire Ptak, een Californische chef die nu in Londen woont. Markle kende de vrouw nog voor ze een koppel werd met de prins omdat ze haar interviewde voor haar opgedoekte culinaire blog The Tig.

For their wedding cake Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen pastry chef Claire Ptak, owner of the London-based bakery @violetcakes. pic.twitter.com/Rx36WBt7kC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 maart 2018

Kensington Palace deelt ook mee hoe de taart de taart zal smaken. Het wordt een citroentaart met vlierbloesem “die de smaken van de lente zal bundelen”. De creatie zal bedekt worden met een laag botercrème en verse bloemen als decoratie. Bij de bakkerij zijn ze door het dolle heen. "Violet is gekozen om de bruidstaart voor Prins Harry en Meghan Markle te maken. Claire en Mehjan delen dezelfde waarden wat voedselreproductie en duurzaamheid betreft", staat er bij een foto op Instagram.

Prince Harry and Ms. Markle have asked Claire to create a lemon elderflower cake that will incorporate the bright flavours of spring. It will be covered with buttercream and decorated with fresh flowers. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 maart 2018

Claire Ptak, who was raised in California, focuses on using seasonal and organic ingredients in her cakes. Ms. Markle previously interviewed Chef Ptak for her former lifestyle website The Tig. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 maart 2018