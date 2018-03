Bouhanni geeft er na één etappe al de brui aan in Ronde van Catalonië

Nacer Bouhanni gooit de handdoek in de wielerronde van Catalonië (WorldTour). De Franse sprinter is onvoldoende hersteld van de bronchitis die hem vorig weekend al Milaan-Sanremo kostte.

Bouhanni kon maandag in de eerste etappe niet overtuigen. Hij werd in de massasprint zevende. Volgens zijn team Cofidis moet de Fransman uitzieken alvorens hij weer competitief kan zijn. “Er wacht hem nu een periode van complete rust zodat hij weer 100 procent is. Daarna kan hij de trainingen hervatten met het oog op de volgende competities”, meldt de ploeg.

De 27-jarige Bouhanni won in zijn carrière al een zestigtal wedstrijden, waaronder drie ritten in de Giro en twee in de Vuelta (telkens in 2014). Ook in Catalonië pakte hij al een handvol etappes.