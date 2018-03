Nieuwe F1-lied komt uit Hollywood

Zondag gaat in Melbourne het nieuwe Formule 1-seizoen van start en de nieuwe eigenaren lanceren bij die gelegenheid een nieuwe hymne. ‘Formula 1 Theme’ is gecomponeerd door Brian Tyler, die in Hollywood zijn sporen verdiende met onder meer The Fast and the Furious, Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3, Rambo en Teenage Mutant Ninja Turtles.

“Dat ik hiervoor gekozen ben is een eer en een levensdroom, want ik ben een grote F1-fan”, zei Tyler. Het muziekstuk is uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra.

Een nieuwe hymne kadert in de restyling van de F1, die Liberty Media - de nieuwe Amerikaanse eigenaar - vorig jaar al inzette met een nieuw logo. Dit weekend gaat ook F1 TV van start, de officiële live-streaming die in vier talen beschikbaar is (Engels, Frans, Duits en Spaans).