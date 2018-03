Solidariteitsavond van Genkse christenen en moslims met Oeganda

Winterslag 1

Genk - Op vrijdag voor halfvasten, had op initiatief van het Abrahamhuis, in het kader van de christelijke vasten voor de 27ste keer een solidariteitsavond van Genkse christenen en moslims plaats met ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.

Zoals moslimverantwoordelijken tijdens de vastenmaand Ramadan, christelijke verantwoordelijken uitnodigen op een iftar-avond, zo nodigen christelijke verantwoordelijken de moslimverantwoordelijken uit op een solidariteitsavond tijdens de Christelijke vastentijd. Zo leren zij elkaars vastengebruiken kennen, begrijpen en waarderen. Opkomen voor de armen en solidariteit met hen zijn zowel voor de islam als voor het christendom een essentieel onderdeel van hun geloofsovertuiging.

Dit jaar was een jonge getuige uit Oeganda op de avond te gast. Zijn naam was Sadat Kajaa Kiwanuka. Hij is een jonge kunstenaar die zijn kunst ten dienste stelt in ontwikkelingsprojecten in zijn land, die door de christelijke vastenactie, Broederlijk Delen, gesteund worden. Hij was één van de zes jonge Oegandezen die op uitnodiging van ‘Broederlijk Delen’ in de Vlaamse geloofsgemeenschappen kwamen getuigen over hun inzet en hun land. In het Genkse stadhuis organiseerde Broederlijk Delen ism de diensten van het Genkse stadsbestuur van hem een tentoonstelling van zijn werken samen met Genkse kunstenaars. Het thema van de tentoonstelling was: ‘Honger en klimaatverandering. Painting the future.’ De verkoop van zijn werken komt ten goede van de projecten van Broederlijk Delen.

In de loop van die vrijdag maakte de jonge kunstenaar kennis met islamitische en christelijke geloofsgemeenschappen die in Het Abrahamhuis samenwerken. Hij nam als jonge moslim deel aan de gebeden in de Marokkaanse moskee van Winterslag en de Turkse moskee van Sledderlo en had ontmoetingen met verantwoordelijken van Genkse moskeeën en kerken. De solidariteitsavond zelf stond in het teken van de hongerproblematiek met als thema: ‘Wat staat er op het menu vandaag?’ Gesymboliseerd door drie borden met menu’s die men kon kiezen: ‘Honger’, ‘Genoeg’, ‘Overvloed’. In een gezamenlijk gebedsmoment van de aanwezige christenen en moslims werden allen uitgenodigd om aan de hand van recitaties uit de koran en de Bijbel zich bewust te worden dat God een wereld geschapen heeft met genoeg voedsel voor iedereen. God de gelovige mensen uit tot vasten en soberheid uit solidariteit met de armen.

In het interview dat erepastoor Simon Lambregs, voorzitter van Het Abrahamhuis, met hem had getuigde Sadat hoe hij zijn eigen levenservaringen van armoede, geweld en klimaatproblematiek door zijn kunst positief tot een kracht voor de toekomst wist te maken. In zijn slotwoord bij het interview zei hij dat het Genks project van moslims en christenen van Het Abrahamhuis hem bemoedigde om ook in zijn land over de godsdienstgrenzen heen zich te blijven inzetten voor de toekomst in zijn land. Hij hoopte op de blijvende solidariteit van België en Genk in het bijzonder met hen allen. De aanwezige christenen en moslims waren diep aangesproken door zijn fris en positief getuigenis.

De Kamer voor de Dialoog Moslims-Christenen en de onthaalgroep van Het Abrahamhuis hadden een sober maal voorbereid met het Abrahambrood en beleg en groentesoep die de Gruppo Lavoro van de Italiaanse Katholieke Missie had klaargemaakt. In de tafelgesprekken werden alle aanwezigen bemoedigd om samen als christenen en moslims te geloven dat wij door een solidaire levensstijl als christenen en moslims met de armen in eigen midden en in het zuiden samen de honger uit de wereld kunnen helpen.