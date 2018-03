Deze hippe kamerplanten zijn giftig voor je huisdier

De lente in huis brengen; het is simpel met een kamerplant. Maar loopt er thuis een speelse kat of hond rond, die weleens aan de bladeren zou durven bijten? Dan let je er bij de keuze best op dat een hippe plant ook veilig is voor je huisdier. De Amerikaanse woonblog Apartment Therapy toont met welke soorten het opletten geblazen is.

GIFTIG

Pothos

Een plantje uit de familie van de arondskelk dat razend snel groeit, maar giftig als je huisdieren erbij kunnen en proeven. Pothos bevat raphides, naaldvormige kristallen die kunnen leiden tot verbranding en irritatie van de lippen, tong en mond, overmatig kwijlen, moeite met slikken en braken.

Lelies

Paas- en dromerlelies zijn zeer giftig voor katten, maar calla lelies (zie foto) en vredeslelies kunnen vervelende reacties (braken, overvloedig kwijlen en soms ademhalingsproblemen) veroorzaken bij zowel katten als honden.

Aloë vera

Deze populaire plant, vaak gehouden in de keuken, bevat ingrediënten die heilzaam kunnen zijn voor de mens. Honden en katten mogen er niet aan kauwen.Ze zouden kunnen braken, diarree krijgen of zelfs depressief worden.

Dracaena

Deze plantensoort groeit makkelijk, ook op plaatsen waar weinig licht is, en dat maakt ze populair. Maar het bestanddeel saponine is niet goed voor honden en katten. Als je huisdieren erop kauwen, kunnen ze na een tijd beginnen braken en hun eetlust verliezen.

Crassula ovata

Familie van de vetplant en makkelijk in onderhoud, maar zet op veilige afstand van je huisdier (zowel honden als katten) om problemen zoals een vertraagde hartslag te voorkomen. De plant kan ook tot een iets moeilijker op te sporen probleem leiden, namelijk een depressie.

Klimop

De snelgroeiende klimmer is relatief gemakkelijk te onderhouden en ziet er geweldig uit. Maar hij is giftig voor honden als katten. Na inslikken kunnen de symptomen variëren van milde ademhalingsproblemen en uitslag tot ernstige effecten zoals verlamming en coma.

Philodendron

Verschillende planten uit deze familie, denk aan de gatenplant, zijn momenteel erg in trek omdat ze zo makkelijk te houden zijn. Voor huisdieren zijn ze gevaarlijk: ze kunnen orale irritaties, brandwonden en slikproblemen in de hand werken.

WEL VEILIG

Uiteraard zijn er ook mooie kamerplanten die je wel veilig op de grond kunt plaatsen of op plekken waar je kat vaak op klautert. Zo kunnen enkele varenvarianten geen kwaad. Onder meer de Nephrolepis exaltata (1) en het Venushaar (2) zijn safe. In dezelfde categorie zitten de Echeveria (3), de spinnenplant (4), de goudpalm (5), de rubberplant (6), de bananenplant (7) en de olifantenpoot (8).