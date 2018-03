Reisblogster trekt naar Disneyland voor haar verjaardag, maar wat klopt er niet?

De Britse Carolyn Stritch is een reisblogster met zo'n 190.000 volgers en ze heeft hen allemaal bij de neus genomen. Op Instagram deelde ze een foto van zichzelf voor het kasteel van Disneyland waar ze haar verjaardag zou vieren, maar dat bleek volledig gelogen te zijn. Op die manier wou ze aantonen hoe gemakkelijk mensen zich door perfecte plaatjes op sociale media om de tuin laten leiden.

Om te testen hoe makkelijk je volgers iets wijs kunt maken op Instagram, deelde reisblogster Carolyn Stritch twee foto's waar flink mee geknoeid was. Op de eerste dag postte ze eentje van zichzelf in bed met een kopje koffie met daarbij de volgende tekst: "Morgen word ik 22. Ik trakteer mijzelf op een tripje naar Californië. Ik trek naar Disneyland en zal op Instagram heel wat foto's delen van het kasteel van Doornroosje. Ik ga vroeg slapen want morgen heb ik al een vlucht en maandag ben ik al terug (heb een magisch tapijt nodig, geen vliegtuig). Ik zal alleen zijn, maar dat kan me niets schelen. Ik zal mijn eigen spookje schrijven. De menselijke mogelijkheden kunnen onze verbeelding overtreffen!."

Een dag later volgde inderdaad een foto van Carolyn in Disneyland. "Hier ben ik dan voor het kasteel van Doornroosje, mijn gekke verjaardagscadeau voor mezelf. Morgen ben ik terug thuis en zal het lijken alsof het nooit is gebeurd. Ik blijf tegen mezelf zeggen: het is leuk om het onmogelijke mogelijk te maken. Het leven is wat je ervan maakt!"

Tussen de regels

Twee foto's die haar meteen duizenden likes opleverden, alleen bleek er niets van aan te zijn. Wie tussen de regels doorlas, had al kunnen raden dat ze een loopje met de waarheid had genomen. En wie logisch nadenkt, weet ook dat je haast niet op twee dagen tijd op en af kunt reizen naar Disneyland vanuit Engeland. Toch liepen heel wat van haar volgers er in en dat is net wat ze wou bereiken.

Zo is ze helemaal geen 22, maar werd ze 32, heeft ze de eerste foto op bed flink gefotoshopt en is ze helemaal niet naar Disneyland gegaan. Wel knipte ze een foto van zichzelf uit en plakte die voor het kasteel. Zo creëerde ze een leven dat er op Instagram perfect uitziet, zoals daar wel vaker de realiteit mooi wordt aangedikt.

"Voor mij biedt Instagram een positieve ervaring", zegt ze op haar blog. "Maar ik weet dat dat voor veel mensen niet het geval is. Blijkbaar zit Instagram vol 'magere, rijke, gelukkige, extraverte en populaire' mensen - een beetje zoals mijn perfecte zelf dus."