VIDEO. Dromenvanger van Tongerse raakt na 1,5 jaar eindelijk bij Trevor (9) in Amerika

Tongeren - Kaat Swartebroeckx (19) uit Tongeren maakt al sinds 2014 dromenvangers voor kinderen met kanker. De Amerikaanse Trevor (9) was één van de eersten om er eentje te krijgen in juni 2014. Hij nam de dromenvanger overal mee naartoe, van de speeltuin tot in het operatiekwartier. Totdat hij hem kwijtraakte tijdens een uitstapje van Make-A-Wish in Disneyland.

Ontroostbaar was de kleine Trevor nadat hij zijn waardevolle dromenvanger verloren had. Zijn mama zag geen andere oplossing dan Kaat te contacteren met de vraag om een nieuwe dromenvanger op te sturen. Kaat ging meteen aan de slag en stuurde verschillende keren een nieuw exemplaar op. Helaas geraakten ze nooit tot bij Trevor. Tot nu.

Op haar Facebookpagina Dreamcatchers for GOLDen warriors heeft Kaat een video gedeeld van de jongen die zijn speciale pakje opendoet. Trevors mama had al die tijd gezwegen over de nieuwe dromenvanger. Het filmpje spreekt boekdelen. “Ik krijg heel veel mooie reacties van de ouders, soms ook van de kinderen zelf. Die reacties zijn altijd fijn om te horen en motiveren me om ermee verder te gaan,” reageert Kaat.

Kinderhospices in eigen land

Ondertussen is Kaat al 4 jaar met het project bezig. In al die jaren heeft ze zo’n 1500 dromenvangers gemaakt voor zieke kinderen over de hele wereld, gaande van Nederland tot Mexico en Amerika. “Eigenlijk gaat het niet om dat ene gebaar van de dromenvanger,” zegt Kaat. “Het belangrijkste is dat ik zo mijn liefde en steun met die kinderen kan delen. De dromenvanger is een weg om bij de kinderen te geraken. Daarna kan ik hen continu steun geven.”

Kaat heeft grootse plannen met haar project. “Ik wil graag de palliatieve zorg voor kinderen verbeteren door het opstarten van het eerste kinderhospice in België. Dat is een huis waar kinderen samen met hun gezin terecht kunnen in de palliatieve fase van hun ziekte. Iedereen die bij het ziekteproces betrokken is, kan er rekenen op steun en hulp.”

Je kan het project van Kaat volgen via haar Facebookpagina en haar website of je kan haar bereiken via mail.