Haar moeder moest nog even iets halen. Toen ze terugkwam waren de auto en Kiara (2) weg

Toen mama Kim maandagmiddag in paniek naar de politie belde, werd meteen een grootschalige zoekactie opgezet. De auto met daarin haar tweejarige dochtertje was verdwenen. “Een diefstal”, dacht Kim meteen, maar later bleek het een jammerlijk ongeval te zijn geweest. Na enkele uren werden meisje en auto teruggevonden, maar alle hulp kwam te laat.

Ze zou binnen enkele dagen drie jaar geworden zijn, de kleine Kiara Moore. Door een stomme samenloop van omstandigheden rolde de auto waarin Kiara op haar mama zat te wachten waarschijnlijk de rivier in. Ze zou haar ouders nooit meer zien.

Mama Kim en papa Jet baten samen een raftingbedrijfje uit. Kim had Kiara al in de auto gezet, maar toen ze zelf in de auto wilde plaatsnemen, ging ze op haar bankkaart zitten. Het ding knapte in twee en omdat Kim wel nog geld nodig had voor boodschappen, ging ze snel wat halen uit de kluis in het kantoor. Toen ze terugkwam, was de auto verdwenen.

In paniek belde ze de politie, die meteen een grootschalige zoekactie inrichtte. Omdat Kim in de rivier geen spoor vond van haar auto, dacht ze dat die gestolen was. Enkele uren na de oproep werd de auto teruggevonden in de rivier. De kleine Kiara zat er nog steeds in. De toegesnelde hulpdiensten haalden haar zo snel mogelijk uit de wagen en probeerden haar nog verwoed te reanimeren, maar het meisje zou later op de avond in het ziekenhuis overlijden.

De vader van Kiara toonde zich op Facebook erg dankbaar voor de inspanningen die politie, brandweer en vrijwilligers geleverd hadden om zijn dochtertje terug te vinden. “Dankjewel voor alle hulp deze avond. Een mega dankjewel voor de officieren die de rivier ingesprongen zijn en de andere hulpdiensten voor alles wat ze gedaan hebben. Kiara had een fantastisch, maar helaas kort leven. Ze was een ongelofelijk gelukkig jong meisje dat, hoop ik, een avontuurlijk en leuk leven leidde.”