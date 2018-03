Verrassende wiskunde op pi-dag in TISJ Bilzen

Bilzen - Wat heeft een sinusfunctie te maken met de wenteltrap van de uitkijktoren op de Borreberg? Hoe geraak je met wat denk- en rekenwerk uit een wiskundige escaperoom? Welke onregelmatigheid ontdek je in het torenuurwerk van de Hoeseltse hoofdkerk? Hoe helpt good old Pythagoras je bij het uitpalen van een woning op een bouwkavel?

Het zijn maar enkele van de vele opdrachten die de leerlingen van de tweede graad in het TI Sint-Jozef voorgeschoteld kregen op 14 maart. Die dag had de vakgroep wiskunde bewust gekozen want bij wetenschappers is die datum gekend als pi-dag, naar de Amerikaanse schrijfwijze 3.14. De wiskundeleerkrachten van Tisj hadden gezorgd voor een bonte waaier aan boeiende opdrachten die de leerlingen aanzetten om hun wiskundige vaardigheden te gebruiken. Zo had je niet alleen de klassieke breinbrekers in zoektochtopdrachten, gezelschapsspellen en raadsels, maar ook leuke uiteenzettingen over schaken, computerwiskunde en symmetrie in het dagelijks leven. Wiskundeleerkracht Els Kellens: “We willen onze leerlingen op een aangename en verrassende manier laten ervaren dat wiskunde heel wat middelen biedt om situaties uit hun eigen leefwereld te begrijpen en te verklaren.”