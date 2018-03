Neos Bree gooit een balletje

Bree - Als eerste activiteit van de maand maart stond onze fiets-, bowling-, kaart- en praatnamiddag op het programma. Het fietsen kon echter niet doorgaan omwille van het gure weer.

Dan trokken we maar met auto’s naar de Fitlounge in Meeuwen om een balletje te gooien op de bowlingbaan. Twee banen werden voor ons gereserveerd. Ook ditmaal kozen we om de indeling van de groepen te splitsen in het mannelijk en vrouwelijk geslacht. Stipt twee uur begonnen we eraan. Een paar uur later kroonde Nicole zich tot winnaar bij de dames en Ernest was de sterkste bij de heren.

Een tiental dames schaarden zich rond een grote tafel. Bij een kop koffie of iets fris is er niks leuker dan bijpraten over diverse onderwerpen. Zo te horen was er weer heel wat gebeurd en werden er heel wat nieuwtjes uitgewisseld.

Aan een andere tafel waren de kaarters aan zet. Het kaartseizoen nadert zijn einde en de opkomst was dan ook niet zo groot. maar jokeren is en blijft een gezellig en leuk spelletje en de liefhebbers hadden toch een gezellige namiddag.

Afgesloten werd met koffie en vlaai en aan alle aanwezigen “ nen dikke merci “ voor deze geslaagde, toffe namiddag.