Verschillende gewonden bij schietpartij op Amerikaanse school

Aan een middelbare school in Great Mills, in de Amerikaanse staat Maryland en op anderhalf uur van Washington DC, heeft zich dinsdag een schietpartij voorgedaan. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, melden Amerikaane media.

De Baltimore Sun heeft het, op basis van een woordvoerder van de county St Mary’s, over drie gewonden. Doden vielen er niet, volgens die woordvoerder. ABC heeft het over “verschillende gewonden”, en citeert daarvoor de plaatselijke sheriff.

De Great Mills High School in de county St. Mary’s is tegen 08.30 uur plaatselijke tijd onder “lockdown” geplaatst. De plaatselijke politie zegt de zaak onder controle te hebben.

Op beelden van lokale tv-zenders zijn vele politievoertuigen te zien. Een scholier vertelde aan nieuwszender CNN dat de schoten kort na het begin van de lessen vielen. “Nu gaat de politie van klaslokaal naar klaslokaal, en straks worden we naar buiten geëscorteerd.”

De school telt zowat 1.600 leerlingen tussen 14 en 18 jaar oud. Op 14 februari doodde een 19-jarige schutter 17 mensen in Florida. “We zijn er voor jullie, studenten van Great Mills, samen kunnen we vermijden dat dat niet meer gebeurt”, aldus Emma Gonzalez, een van de leiders van het scholierenprotest na de schietpartij in Florida. Op 24 maart is er een betoging in Washington voorzien, voor een betere wapenwetgeving.

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students — SMCPS_MD (@SMCPS_MD) March 20, 2018