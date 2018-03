Ashley Graham stopt haar cellulitis niet weg in badpakkenshoot

Ashley Graham is niet alleen een van de bekendste plus-sizemodellen van het moment, ze breekt nu ook een lans voor cellulitis. Op Instagram deelde ze enkele foto's van zichzelf in badpak waarop de putjes en bultjes op haar billen goed te zien zijn. En of dat op veel applaus kon rekenen van heel wat van haar volgers.

Je zou er alles aan kunnen doen om te maken dat je cellulitis juist niet te zien is terwijl je in badpak poseert, maar Ashley Graham doet net het tegenovergestelde. Ze deelde op Instagram enkele foto's van zichzelf op het strand in een creatie van Swimsuits for All, het inclusieve badpakkenmerk waar ze eerder al mee samenwerkte en dat mét sinaasappelhuid op haar billen.

Het leverde meteen een stortvloed aan reacties op waarbij velen haar prijzen dat ze "echt" is en hen hun "imperfecties leert omarmen". "Bedankt om van cellulitis iets normaal te maken. Het is zo oneerlijk dat vrouwen zich moeten proberen te meten met gefotoshopte standaarden", klinkt het onder andere. Of nog: "Ze helpt me doen beseffen dat heupen en cellulitis wel mooi kunnen zijn."

"Schaam me niet"

Het is niet de eerste keer dat Graham zich aan dergelijke foto's waagt. Ze heeft er haar missie van gemaakt om andere vrouwen te tonen dat ze zich niet hoeven te schamen ongeacht hun 'onvolmaaktheden'. Zo deelde ze ook eens een beeld van haar dijen tijdens een vakantie in de Filipijnen. "Ik sport, ik doe mijn best om goed te eten. Ik voel me goed in mijn vel en schaam me niet over enkele putjes, bultjes of cellulitis en dat zou jij ook niet moeten doen", klonk het toen.