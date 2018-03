TREND. Versier je haar eens met speldjes uit de jaren 90

Een froufrou aan het laten meegroeien en geen zin om een lokje haar constant achter je oor te schuiven? Zet het vast met een klikspeldje, populair in de nineties en klaar voor een comeback anno 2018. Praktisch, goedkoop én in de mode, want beroemdheden zoals topmodel Elsa Hosk lopen er al mee te pronken.

Meedoen met de trend? Snuister dan eerst even rond in je lades in je oude kamer, want misschien heb je nog enkele klikspeldjes liggen uit je kindertijd. De accessoires - klassiek of met een beetje versiering aan het breedste uiteinde, waren immers razend populair in de jaren 90. Vandaag kunnen ze weer helemaal. Ze zijn ideaal om een froufrou op vervelende lengte mee in toom te houden, maar het hoeft ook niet altijd praktisch te zijn.

De speldjes duiken op in het haar van blogsters op Instagram en ook Miley Cyrus (midden) is fan. Foto: IG

De speldjes kunnen ook gewoon dienen als eyecatcher in een strak kapsel. Trek je haar in een middenscheiding zoals Victoria’s Secret-model Elsa Hosk en klik aan beide kanten, ter hoogte van je wenkbrauwen, een speldje vast voor een jaren 90-look. Zangeres Solange pakte al in 2016, tijdens de CFDA-awards, uit met de accessoires. Zij ging voor een rij van vijf zilverkleurige speldjes die bij haar pak en oorbellen pasten.