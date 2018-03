Meer dan 200 kieners voor Kers en Pit

Heers - De jaarlijkse kienavond van het oudercomité van basisschool Kers en Pit in Heers was met 200 kieners een daverend succes. De hoofdprijs, een led-tv van Philips, werd weggekaapt door de opa van Lennert en Lilou De Smet uit Horpmaal.

Opa Jules beefde helemaal toen hij de gelukkige winnaar bleek. Maar het oudercomité had ook nog andere mooie prijzen, zoals een gevulde winkelkar, een waardebon voor de sauna, een waardebon voor een etentje, een fotoshoot, lekkere gin en wijn en waardebonnen van heel wat Heerse zelfstandigen. "Wij willen onze sponsors hartelijk bedanken", zegt voorzitter Peter Bas. "We kopen zelf wat prijzen aan. Samen met de prijzen die we van de middenstand krijgen, zorgt dat voor een fantastisch aanbod, dat heel wat volk lokt. Meer dan 200 kieners, dat hadden we niet durven dromen. Een dikke merci aan iedereen die ons geholpen en gesteund heeft." De opbrengst van de kienavond gaat integraal naar een mooiere speelplaats voor de kinderen. "We willen graag iets installeren voor de kleutertjes, zij hebben momenteel wat weinig uitdaging op de speelplaats", zegt Bas. "Ouders of grootouders die ideeën hebben of ons willen helpen met het een of het ander zijn altijd welkom."