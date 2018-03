Haast onmenselijke badmintonrally gaat de wereld rond

Afgelopen week vond in het Engelse Birmingham de 2018 All England Open plaats. Dat is een prestigieus toernooi in het badminton met een prijzenpot van 1 miljoen dollar. De finale in het vrouwendubbel werd gewonnen door het Deense duo Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl. Zij waren in de finale beter dan de Japanse uki Fukushima en Sayaka Hirota. Hoogtepunt van de partij was een rally in de tweede set met liefst 102 (!) slagen. Uiteindelijk trokken de Deense vrouwen ook hier aan het langste eind met een rake klap van Juhl.