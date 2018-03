Slachtoffer seksueel misbruik vliegt veroordeelde aan in rechtbank

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 45-jarige man uit Antwerpen veroordeeld tot veertien jaar cel voor het seksueel misbruik van vier tienerjongens. Bij de slachtoffers liepen de emoties hoog op. Eén van hen ging de beklaagde zelfs te lijf in de rechtszaal en werd even in de boeien geslagen.

De beklaagde had de slachtoffers leren kennen via hun moeders, met wie hij samen bij het Leger des Heils zat. Eén van de vrouwen diende op 29 oktober 2017 een klacht in, nadat ze ontdekt had dat de beklaagde zich over een periode van tien jaar aan haar drie zonen had vergrepen.

De veertiger was daarbij uiterst manipulatief te werk gegaan. Hij zette de jongens aan om alcohol te drinken en gaf haar oudste zoon cannabis en de Rilatine van zijn jongere broers. Terwijl hij de slachtoffers paaide met cadeautjes en uitstappen, maakte hij hun ouders zwart. Hij gaf hen ook een schuldgevoel, als ze niet deden wat hij vroeg.

De rechtbank vond het ook bewezen dat hij de twee oudste broers onmenselijk behandeld had. Zo moesten ze soms urenlang op hun knieën zitten voor het altaar in een kerk, terwijl ze twee bijbels in de lucht hielden. Hij dwong hen ook om in hun broek te plassen, want anders kregen ze geen eten.

De beklaagde betwiste nog de aanranding van de jongste broer, maar de rechtbank zag geen reden om aan de verklaringen van het slachtoffer te twijfelen. Tijdens het onderzoek volgde nog een aangifte van een tweede moeder. Ook haar zoon was door de beklaagde aangerand. Hij had dezelfde werkwijze gebruikt als bij de broers. De veertiger ontkende, maar de rechtbank vond ook dat feit bewezen.