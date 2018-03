Dieven aan de haal met 100.000 euro aan modeltreinen

In de Duitse stad Essen hebben dieven in de nacht van maandag op dinsdag een winkel van modeltreinjes beroofd, zo staat dinsdag bij een Facebookgroep van modelspoorliefhebbers te lezen.

De diefstal gebeurde bij de Blaulichtshop. Volgens exploitant Thomas Spiker bedraagt de schade volgens een voorlopige schatting zowat 100.000 euro. Terwijl hij een beloning voor tips in het vooruitzicht stelt en oproept de politie met het onderzoek te helpen waarschuwt Spiker voor het aankopen van modeltreinen. De serienummers zijn immers in kaart gebracht. “Mijn bestaan is geruineerd”, zegt de winkeluitbater.