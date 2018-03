Moeder Nicky Verstappen teleurgesteld over beperkte opkomst DNA-onderzoek: “Heel pijnlijk”

Dat ‘slechts’ 65 procent van de opgeroepen mannen zich heeft gemeld voor het DNA-verwantschapsonderzoek naar de dood van Nicky Verstappen voelt voor zijn moeder als ‘een mokerslag’.

“Ik kan niet anders zeggen dan dat het me heel erg tegenvalt”, zegt Berthie Verstappen tegen De Telegraaf. “Ik had echt wel gehoopt dat tachtig procent zou meewerken. Ik vind het echt heel erg pijnlijk.”

Maandag bleek dat de afgelopen drie weken 14.049 mannen vrijwillig wangslijm hebben afgestaan voor het onderzoek. 21.500 mannen waren opgeroepen.

Parkstad

Het opkomstpercentage was een stuk lager dan in de zaak-Vaatsra, waar negentig procent kwam opdagen. Waarom dat nu niet het geval was weet Berthie niet. “Hier in Heibloem was de opkomst goed. Het zit echt in de Parkstad. Daar hebben mensen het af laten weten. Waarom weet ik echt niet. Ja, ik weet dat er mensen zijn die bang zijn dat het dna ook voor andere zaken gebruikt zal worden. Tegen die mensen zou ik zeggen: ik hoop niet dat je ooit in de omstandigheden komt dat je hulp van anderen nodig hebt.”

De moeder zegt veel steunbetuigingen te hebben gekregen uit het hele land.

De politie liet eerder weten dat de opkomstcijfers nog niets zeggen over de kansen op een oplossing. Belangrijker is dat er geen familielijnen ontbreken, dat van alle families die in 1998 in Heibloem woonden en in het zoekgebied rond de Brunssummerheide diverse familieleden DNA hebben afgestaan. Of dat zo is, wordt nu in kaart gebracht.