VIDEO. Criminaliteit in Sint-Truiden daalt verder dankzij cameranetwerk

Sint-Truiden - De dalende trend van de criminaliteitscijfers in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken werd ook in 2017 voortgezet. Daarnaast investeert de politie verder in haar cameranetwerk met een vernieuwd camera-operatorlokaal.

Voor het derde jaar op rij is er een afname van de criminaliteit in de politiezone. Zowel diefstallen als feiten van afpersing kwamen opnieuw minder voor in vergelijking met 2016, terwijl ook het aantal woninginbraken en inbraakpogingen verder afnam. Bovendien daalden de diefstallen uit of aan voertuigen, fietsdiefstallen en winkeldiefstallen.

De financiële investeringen in het cameranetwerk werpen blijkbaar hun vruchten af. De politie nam in 2017 op vijf bijkomende plaatsen ANPR-camera’s in gebruik, waardoor het totaal op negen komt. Ook een mobiele ANPR-camera kan bij verkeers- en controleacties ingezet worden. Daarnaast kunnen de politieagenten rekenen op ondersteuning vanuit een gemoderniseerd camera-operatorlokaal. De camera’s kunnen onder meer bewijsmateriaal leveren of verdachte personen identificeren.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden investeerde bijna 600.000 euro in de aanschaf van nieuwe camera’s. Zo werd het camerapark in de Truiense binnenstad met 44 camera’s uitgebreid, waardoor er nu in totaal 61 camera’s ter beschikking zijn. “De camera’s werken ontradend en preventief. Criminaliteit voorkomen is zeker zo belangrijk als criminaliteit bestrijden, en daar spelen de camera’s een belangrijke rol in”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).