Selena Gomez toont haar littekens van transplantatie voor het eerst

Voor het eerst sinds haar niertransplantatie werd Selena Gomez (25) gespot in een bikini waardoor meteen ook haar littekens duidelijk zichtbaar waren. Ze vertoeft momenteel op een jacht met enkele vrienden, om even uit te blazen na de breuk met Justin Bieber.

Enkele paparazzi slaagden erin Selena Gomez op foto vast te leggen terwijl ze voor de Australische kust op een jacht aan het ronddobberen was. In het gezelschap van enkele vrienden geniet ze er momenteel van de rust en zon. Het was meteen de eerste keer dat ze opnieuw in bikini te zien was nadat ze in 2017 met spoed een operatie was ondergaan voor een niertransplantatie. Ze kreeg er uiteindelijk een nieuwe van haar vriendin Francia Raisa, maar draagt er nog steeds de littekens van.

Omdat Selena wel degelijk doorhad dat er fotografen op de loer lagen, hield ze meestal een hand voor haar buik of trok snel een T-shirt aan. Er is echter ook een beeld opgedoken waarbij op haar dij een lang litteken te zien is. Dat is waarschijnlijk afkomstig van een ader die daar werd gehaald om te gebruiken als verbinding voor de nieuwe getransplanteerde nier.