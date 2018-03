Ladies Circle Hasselt 51 komt voor het eerst samen

Hasselt - Op 14 maart kwamen de dames van de kersverse serviceclub Ladies Circle Hasselt 51 voor het eerst samen. Ladies Circle is een serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar, waarvan de leden samenkomen onder het motto ‘Friendship and Service’.

Ladies Circle Hasselt ontspruit uit de florerende club Ladies Circle Zolder. Deze club kende de afgelopen jaar een krachtige groei. Dat succes is te danken aan de groep vriendinnen die in vriendschap samen een aanzienlijke bijdrage leverde aan de lokale gemeenschap.

Het is belangrijk dat Ladies Circle kan blijven groeien. Om fijne momenten te kunnen delen met nieuwe dames en om blijvend en steeds meer te kunnen bijdragen aan de ondersteuning van lokale goede doelen. Mooie vzw’s of minderbedeelden steunen en gelukkig maken, daar doen we het toch allemaal voor?

Dit heeft een aantal Hasseltse dames aan het denken gezet om de schouders onder deze nieuwe club te zetten; met de steun en het erg gewaardeerde meterschap van Ladies Circle Zolder, de club waar het voor hen allemaal begon.

Op zaterdag 23 juni wordt officieel het starterscharter ondertekend op het stadhuis in Hasselt. Het nummer 51 in de naam betekent dat dit de 51ste club is die in ons land gecharterd zal worden.

Op de foto zien we de stichtende leden

An Cox - Julie Daems - Stefanie Grochowczak - Katrien Ketelslagers - Elke Leën - Laurence Libert - Julie Mercken - Hannelore Valkenborgh - Laurence Van Elst