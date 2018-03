Make-upartiest van Beyoncé en Kim Kardashian geeft drie gouden tips

De Amerikaanse make-upartiest Sir John Barnett is graag gezien door Beyoncé en Kim Kardashian, maar ook topmodellen Naomi Campbell en Adriana Lima zijn vaste klanten. Onlangs gaf de man een gastcollege aan de Dutch Beauty Academy bij onze noorderburen. De Nederlandse Vogue ontfutselde drie gouden tips voor een frisse look die je zelf meteen kunt proberen.

1. Toon je huid

Sir John is van mening dat te veel make-up en te zware wenkbrauwen, die je vaak ziet op de sociale media, niet mooi zijn. Hij raadt een natuurlijke teint aan met eventueel wat accenten met bronzer of highlighter. Hightlighter dient aangepast te zijn aan je leeftijd en je huidtype. Voor oudere dames doet nachtcrème boven fond de teint prima dient als highlighter. Of een crème met zonnefilter, want die reflecteert licht en maakt je fotogeniek.



Een bericht gedeeld door S I R J O H N (@sirjohnofficial) op 16 Feb 2017 om 4:23 (PST)



2. Smeer oogcrème… op je lippen

Omdat de huid van de lippen even dun is als de huid rond de ogen, kiest Sir John voor een laagje oogcrème op de lippen voor je een kleurtje smeert. De crème zal velletjes voorkomen en de lippenstift - of de populaire liquid tinten - beter tot hun recht laten komen.

Een bericht gedeeld door S I R J O H N (@sirjohnofficial) op 26 Mei 2016 om 8:04 (PDT)



3. Werk met je ringvinger

Make-upartiesten hebben verschillende meningen over de manier waarop je het best fond de teint aanbrengt. Voor de Hollywood-visagist doe je dat het best met je vingers. Met je ringvinger en met licht kloppende bewegingen om preciezer te zijn. Want dat is naar eigen zeggen je zwakste vinger, dus voorkom je dat je te veel product gebruikt en je hele make-up verknoeit. Doe hetzelfde met concealer (eventueel gemixt met een druppeltje dagcrème) om een onnatuurlijke, Photoshop-look te voorkomen.