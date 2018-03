Commissie bespreekt aankoop F-16’s in openbare zitting, premier wil onderzoek binnen Defensie

Dinsdagnamiddag komt de Commissie Defensie bijeen in een open vergadering. Oorspronkelijk was een Commissie Legeraankopen voorzien achter gesloten deuren. Maar dat is veranderd omdat de sp.a in het buitenland de hand heeft kunnen leggen op een studie, gevraagd door Defensie bij Lockheed-Martin.

In de studie staat dat door het minder intense gebruik van de Belgische F-16’s de levensduur van 8.000 kan worden verlengd naar 9.500 vlieguren. Daardoor kunnen de toestellen zes jaar langer vliegen.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zegt dat hij niet op de hoogte was van die studie. “Dan hebben we een democratisch deficit bij de legertop”, zegt John Crombez van sp.a. Crombez vraagt de onmiddellijke schorsing van de aankoopprocedure en wil sancties.

John Crombez (sp.a) Foto: Photo News

Onderzoek binnen Defensie

Premier Charles Michel heeft aan minister van Defensie Steven Vandeput gevraagd om binnen Defensie een onderzoek te doen om zo te achterhalen wie het rapport over de F-16’s heeft besteld en wie ervan op de hoogte was. Dat kon dinsdag vernomen worden in de omgeving van premier Charles Michel.

Voorlopig zou de onthulling van het rapport geen impact hebben op de lopende procedure. Tot nog toe heeft Defensie ook altijd gezegd dat het niet mogelijk was om de levensduur van de F-16’s te verlengen.