Tafeltennisser Cedric Nuytinck treedt in juni aan in Indiase liga

Brussel - Cedric Nuytinck zal van 15 tot 30 juni zijn kunstjes tonen in de Indiase tafeltennisliga. Het is een prestigieuze competitie waaraan alleen spelers uit de top vijftig van de wereldranglijst mogen deelnemen.

“Het niveau ligt er heel hoog. Twaalf wereldtoppers meten zich met vaste waarden en beloftevolle spelers uit India”, legt Nuytinck uit. “Je kan in India geen punten scoren voor de wereldranking. Maar het is een sterke liga, misschien zelfs sterker dan de competitie in Frankrijk (hij is prof bij GV.Hennebont, red) en Duitsland. Ik kijk er enorm naar uit want het is een buitengewoon event en het wordt een fantastische ervaring. Vorig jaar werd deze korte competitie voor het eerst georganiseerd en het was een groot succes.”

Deze week is de 24-jarige Nuytinck, het nummer 38 van de wereldranglijst, actief op het German Open in Bremen, een toernooi dat deel uitmaakt van de ITTF World Tour Platinum.