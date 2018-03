Vlaamse vrouw geeft haar uiterlijk amper zes op tien (en dat is vooral de schuld van buik en billen)

Het Vlaamse maandblad Goed Gevoel peilde met een enquête naar het zelfbeeld van vrouwen. De cijfers in het aprilnummer tonen aan dat het beter kan. Veel dames zijn immers erg kritisch voor zichzelf en geven hun uiterlijk maar een 6,1 op 10. Het gewicht is de grootste stoorzender.

Uit ‘de grote zelfbeeldenquête’ blijkt dat de gemiddelde Vlaamse vrouw met een score van 6,1/10 niet erg gelukkig is met haar uiterlijk. Het grootste probleem van de dames? Hun gewicht. Ruim 71 procent wil graag vermageren en 51 procent volgde al een dieet. Van die laatste categorie probeerde 37 procent zelfs al vijf diëten uit.

Buik en billen

Verder hebben twee op de drie dames kleren in de kast hangen die momenteel te klein zijn, maar waar ze ooit weer in willen passen. Ongeveer de helft van de geënquêteerde vrouwen (47 procent) ziet in de spiegel vooral puntjes die beter zouden kunnen. De populairste probleemzones zijn de buik, de billen en het gezicht. Een kwart van de deelneemsters ziet plastische chirurgie als een oplossing om het zelfbeeld op te krikken. Want tevreden zijn over het uiterlijk, maakt gelukkig volgens 70 procent van de dames.

Volgens Veerle Maes, hoofdredactrice van het tijdschrift, moeten we leren om wat milder te zijn voor onszelf. “We willen én een goede moeder én een leuke partner én een toegewijde werknemer én een ideale vriendin zijn. En blijkbaar verwachten we ook nog eens van onszelf dat we eruitzien als een fotomodel. Het hoeft allemaal niet perfect”, staat er in een persbericht.