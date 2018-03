Sauzen en soepen gemaakt van ‘afvalgroenten’: “Droevig wat hier allemaal binnenkomt”

Ook in Nederland is voedselverspilling een groot probleem. De hoeveelheid eten die wordt verspild moet met de helft omlaag. Dat spreekt de Nederlandse regering vandaag af met grote voedingsbedrijven en maatschappelijke organisaties. Minister Carola Schouten van Landbouw trekt daar 7 miljoen euro voor uit. De Verspillingsfabriek in Veghel, tussen Eindhoven en Nijmegen, is een goed voorbeeld van wat mogelijk is met voedselresten. Daar worden honderdduizenden restjes “gered”.