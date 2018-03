Alweer een stap dichter bij de pil voor mannen

De pil voor mannen, komt het er dan toch van? Een nieuw anticonceptiemiddel dat in Chicago werd voorgesteld lijkt alvast veelbelovende resultaten voor te kunnen leggen.

Terwijl de vrouw al decennialang aan de pil zit, blijft het wachten op een pil voor mannen. Komt er dan eindelijk een doorbraak? Wetenschappers van de University of Washington hebben in elk geval een nieuwe pil ontwikkeld, die bekend is onder de stofnaam dimethandrolone undecanoaat (DMAU), en boekten daarmee goede resultaten bij 83 vrijwilligers. De veelbelovende bevindingen werden voorgelegd op een bijeenkomst van de Endocrine Society in Chicago.

Om tot die resultaten te komen, werden de 83 proefpersonen opgedeeld in drie groepen. Die kregen telkens een andere dosis toegediend en dat 28 dagen lang elke dag, en binnen elke groep waren er vijf personen die een placebo kregen. De vrijwilligers die de hoogste dosis hadden ingenomen, bleken opvallend minder testosteron te hebben aangemaakt en ook minder hormonen die vereist zijn voor de aanmaak van zaadcellen.

Toch lijkt er nog een lang weg te gaan voor het middel effectief op de markt kan komen. Zo wordt er momenteel verder onderzoek gevoerd naar het langdurige effect van de pil en of er al dan niet bijwerkingen optreden. En dan nog blijft het afwachten, want in het verleden stierven andere initiatieven voor een mannelijke pil vaak een stille dood. Ook een ander veelbelovend middeltje, een gel die wordt ingespoten in de zaadleider, is nog steeds niet beschikbaar.