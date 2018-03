“Mogelijk bewijs gewist van telefoon Ivana Smit”

Peer - De familie van het in Maleisië omgekomen Peerse model Ivana Smit vreest dat de advocaat van het Amerikaanse stel in wiens gezelschap de jonge vrouw voor het laatst gezien werd gegevens heeft gewist van haar telefoon.

Uit onderzoek van een privédetective is gebleken dat de advocaat de beschikking heeft gehad over het toestel, meldt De Telegraaf.

“We vrezen dat er gerommeld is met de telefoon, misschien zijn er berichten gewist”, zegt Ivana’s oom Fred Agenjo tegen de krant. De telefoon en andere spullen van Ivana worden momenteel onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Gevallen?

Ivana Smit kwam op 7 december om het leven doordat ze van een balkon van een appartement in Kuala Lumpur was gevallen. Althans, dat was de conclusie van de Maleisische politie. Haar familie geloofde dat niet. Ivana werd pas uren na haar dood gevonden. Ze was geheel ontkleed.

De avond voor haar dood was Ivana Smit aan het stappen met een Amerikaans echtpaar. Ze maakten het laat en belandden in het appartement van het stel. Wat daar gebeurde met Ivana is de grote vraag. Om 7.24 uur stuurde ze nog een selfie naar haar vriend. De Amerikanen beweren niets gemerkt te hebben van de fatale val omdat ze sliepen.

Eerder al concludeerde de privédetective van de familie dat de dood van het fotomodel Ivana Smit moet worden behandeld als een moordzaak.