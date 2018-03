Arcade Fire en N.E.R.D komen naar Pukkelpop

Pukkelpop voegt nieuwe namen toe aan haar line-up. Arcade Fire en N.E.R.D zakken deze zomer af naar het festival in Kiewit.

Arcade Fire is op donderdag 16 augustus de headliner. De Amerikaanse ‘funkrock-hiphopband’ N.E.R.D speelt op vrijdag 17 augustus. Eerder werden ook al The War on Drugs, Dua Lipa en Kendrick Lamar toegevoegd aan de affiche.

De Canadese band Arcade Fire treedt niet voor het eerst op in Kiewit. In 2005 speelden ze in een overvolle Marquee en werden ze nog voorzichtig een ‘veelbelovend hip bandje’ genoemd. In 2007 stonden ze voor het eerst op de Main Stage. Ook dit jaar krijgt Arcade Fire die ereplaats.

N.E.R.D. zit intussen stevig in het muzikaal geheugen gegrift, met hits als ‘She Wants To Move’ en ‘Lapdance’. Vorig jaar lanceerde de band haar vijfde album ‘No One Ever Really Dies’, waarop onder andere ook Rihanna en Kendrick Lamar te horen zijn. Zien we Kendrick en N.E.R.D. dan ook samen op Pukkelpop? Fingers crossed dat Kendrick al een dagje vroeger wil afzakken naar de weide.