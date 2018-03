Schitterend dansspektakel van Danza

Houthalen-Helchteren - Afgelopen weekend liep de schouwburg van Casino Modern gezellig vol. De jaarlijkse dansshow van danscentrum Danza uit Houthalen-Oost lokte heel wat kijklustigen. En die waren het er allemaal roerend over eens: het was een fantastisch gebeuren...

Het was werkelijk wonderlijk om te zien met hoeveel inzet, passie en bevlogenheid zoveel jonge danstalenten afgelopen weekend een aantal schitterende dansvoorstellingen realiseerden. Met Pocahontas als verbindend thema werden knappe dansshows van verschillende Danza-groepen aan mekaar geregen. Het publiek werd verrast met dansmoves in hiphop, ballet, jazz, modern en zelfs art kids modern. En dat er talent in Danza schuilt, was overduidelijk. Van de schattige allerkleinste dansertjes tot de stoere hiphoppers: elke dansgroep slaagde er in om het publiek te raken.

Een hele knappe show die de sterkte van Danza absoluut etaleerde. Een dikke pluim voor Veruschka en haar team, maar vooral een oprechte dankjewel voor zoveel jeugdig danstalent dat tijdens deze show werkelijk het beste van zichzelf heeft gegeven.