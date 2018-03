Bella Hadid: “Ook ik voelde me onzeker over mijn gewicht toen ik opgroeide”

Bella Hadid (21) mag dan wel een van de meest gevraagde modellen van het moment zijn, dat wil niet zeggen dat zij niet met onzekerheden af te rekenen krijgt. Zeker in haar puberteit had ze het soms lastig. In een interview met Cosmopolitan vertelt ze dat ze best wel mollig was als kind en zich altijd schaamde voor haar dunne wenkbrauwen.

Samen met haar zus Gigi is Bella Hadid te zien op de catwalks van alle grote modehuizen. Toch is ook zij onzeker over haar uiterlijk, en dat was zeker het geval toen ze nog een puber was. "Toen ik opgroeide, voelde ik me onzekerder dan eender wie", zegt ze in een interview met Cosmopolitan.

"In mijn jeugd was ik mezelf heel bewust van mijn wenkbrauwen, maar toen wist ik nog niet dat je daar iets aan kon doen. Ze waren altijd heel dun, net zoals die van mijn vader. Ik was ook wat molliger, tot mijn vijftiende ongeveer, dus er waren best wel wat zaken waar ik gewoon moest aan worden. Ik was niet zelfzeker, dat kwam pas onlangs."

Vandaag gebruikt ze onder meer een potlood om haar wenkbrauwen voller te doen lijken. "Fake it, till you make it", zegt ze daarover. En over haar lichaam voelt ze zich vandaag alles behalve onzeker, dat bewees ze onlangs nog met een topless foto van haar en haar vriendinnen.