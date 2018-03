50én Maaseik informeert zicht over de nieuwe wet erfenisrecht

Maaseik - Successierechten voorbereiden! Dat moeten we wel eens allemaal doen. Maar het is zo ingewikkeld en de wetten hieromtrent veranderen zo snel. Kunnen wij dit nog allemaal volgen?

Hoeveel successierechten zullen je erfgenamen moeten betalen?

Het bedrag aan successierechten dat je erfgenamen zullen moeten betalen hangt af van verschillende factoren die in de nieuwe wet worden vastgelegd.

Notaris Nele Schotsmans gaf aan de hand van een PowerPoint presentatie een duidelijk beeld van wat de nieuwe wet inhoud en waarop te letten. Meer dan 60 leden woonden deze interessante presentatie. Denk niet te snel dat is niets voor mij; een ieder, arm of rijk, kan een handgeschreven wilsbeschikking maken. Voorkom onnodig geruzie bij je erfgenamen van wat het ook is. Een klein schilderijtje kan al het verschil maken.

