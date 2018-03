NBA. LeBron James schittert opnieuw voor Cleveland, aanval Golden State stokt tegen ervaren San Antonio

Er stond maandagavond andermaal geen maat op LeBron James. De NBA-superster leidde zijn Cleveland Cavaliers naar een 124-117 overwinning tegen Milwaukee.

James scoorde in de Quicken Loans Arena, waar 20.500 basketliefhebbers opdaagden, 40 punten, plukte 12 rebounds en deelde 10 assists uit. Daarmee tekende hij voor zijn zestiende triple-double van het seizoen, de 71e uit zijn carrière. Kevin Love maakte bij zijn comeback na anderhalve maand blessureleed 18 punten. Bij de verliezende Bucks waren Giannis Antetokounmpo (37 ptn) en Khris Middleton (30 ptn) goed bij schot.

Vicekampioen Cleveland staat derde in de Eastern Conference na Toronto en Boston, die allebei niet in actie kwamen. Milwaukee is voorlopig achtste en daarmee nog net geplaatst voor de play-offs.

In de Western Conference verloor kampioen Golden State de topper bij San Antonio met 89-75. LaMarcus Aldridge was met 33 punten en 12 rebounds beslissend voor de Spurs.

Bij de bezoekers uit Oakland ontbrak het toptrio Stephen Curry, Klay Thompson en Kevin Durant nog steeds door kwetsuren. Bovendien viel met Draymond Green in het tweede kwart opnieuw een sterkhouder uit. Zijn heupblessure zou wel meevallen.

Spektakel viel er maandagavond te noteren in het duel tussen Miami en Denver. Er waren twee verlengingen nodig alvorens de Heat met 149-141 afstand kon nemen van de Nuggets.

Uitslagen:

Cleveland - Milwaukee 124-117

Indiana - LA Lakers 110-100

Philadelphia - Charlotte 108-94

Brooklyn - Memphis 118-115

Miami - Denver 149-141 na twee verlengingen

New York - Chicago 110-92

San Antonio - Golden State 89-75

Sacramento - Detroit 90-106

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 52 18 0.743 (x)

2. Boston 47 23 0.671 (x)

3. Cleveland 41 29 0.586

4. Indiana 41 30 0.577

5. Washington 40 30 0.571

6. Philadelphia 39 30 0.565

7. Miami 38 33 0.535

8. Milwaukee 37 33 0.529

-----------------------------------

9. Detroit 31 39 0.443

10. Charlotte 30 41 0.423

11. New York 26 45 0.366

12. Chicago 24 46 0.343

13. Brooklyn 23 48 0.324

14. Orlando 21 49 0.300

15. Atlanta 20 50 0.286

WESTERN CONFERENCE

1. Houston 56 14 0.800 (y)

2. Golden State 53 18 0.746 (y)

3. Portland 44 26 0.629

4. Oklahoma City 43 29 0.597

5. San Antonio 41 30 0.577

6. Utah 40 30 0.571

. New Orleans 40 30 0.571

8. Minnesota 40 31 0.563

-----------------------------------

9. LA Clippers 37 32 0.536

10. Denver 38 33 0.535

11. LA Lakers 31 39 0.443

12. Sacramento 23 49 0.319

13. Dallas 22 48 0.314

14. Memphis 19 51 0.271

15. Phoenix 19 52 0.268

(x) geplaatst voor de play-offs

(y) winnaar van divisie

Programma van dinsdag:

Orlando - Toronto

Boston - Oklahoma City

Minnesota - LA Clippers

New Orleans - Dallas

Utah - Atlanta

Phoenix - Detroit

Portland - Houston