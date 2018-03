Dat witte laagje op chocolade, vies of veilig? En wat kan je er tegen doen?

Zin in een stukje chocolade, maar vergaat de zin erin je toch een beetje als je ziet dat er een laagje wit op is komen te liggen? Om je gerust te stellen, het gaat helemaal niet om schimmel of iets dergelijk en het wijst niet op bederf. Maar wat is het dan wel en wat kan je ertegen doen?

Dat chocolade soms een wit laagje krijgt, heeft het te danken aan 'rijp' of 'vetbloem'. Dat is een fenomeen dat zich voordoet als de lekkernij niet bij de juiste temperatuur wordt bewaard, blijkt uit de documentaire 'Food Unwrapped' van de Britse zender Channel 4. Dat was al een tijdje bekend, maar Duitse onderzoekers hebben nu ontdekt hoe dat proces precies in zijn werk gaat. Door de kleine scheurtjes in de chocolade komt vet naar boven dat kristalliseert, zich daar vastzet en dus de chocolade er uitgeslagen doet uitzien.

Nu ze weten hoe dat proces verloopt, wordt er onderzoek gedaan naar hoe vermeden kan worden dat dat laagje zich vormt. Voor de chocolade-industrie betekent het fenomeen namelijk elk jaar een miljoenenverlies door onder meer de vele klachten van klanten.

Voorlopig hou je echter beter de volgende instructies in het achterhoofd die ze ook bij de bekende Zwitserse chocoladeproductent Lindt hanteren: bewaar de chocolade tussen de 14 en 18 graden, op een droge plaats en eet het zo snel mogelijk op (melkchocolade blijft tot zes maanden goed, donkere chocolade tot een jaar). Dat laatste kan in elk geval geen probleem zijn.