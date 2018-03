Zo leerde Jani zijn vriend kennen: “Laat mij met rust, freak!”

Hij leerde hem kennen in tijden waar van Tinder, Grindr, Hornet, Scruff of andere datingapps geen sprake was, maar dat hield Jani Kazaltzis niet tegen om zijn huidige vriend aan te spreken. Al ging hij daarna mogelijk iets te ver… “Later ben ik mij daarvoor gaan verontschuldigen.”

“Het ging er toen helemaal anders aan toe dan vandaag. Tinder en co bestonden nog niet, je moest echt nog moeite doen om iemand aan te spreken op café of zo”, zo vertelt Jani naar aanleiding van zijn nieuwe programma ‘Matchmakers’ aan Dag Allemaal. “Soms vergat ik ook gewoon een lief te zoeken. Dan ging ik uit om jongens te ontmoeten, maar amuseerde ik mij zo hard met mijn vrienden dat het er gewoon niet van kwam.”

Hij vertelt ook dat hij “héél veel” moeite heeft moeten doen om zijn huidige vriend te versieren. “Hij wou me eerst zijn gsm-nummer niet geven. Dus heb ik toen zijn gsm gepikt en mezelf opgebeld om zijn nummer te hebben. ’s Anderendaags heb ik hem een sms gestuurd.” Het antwoord op die sms? “Laat mij met rust, freak!”

“Later ben ik mij daarvoor gaan verontschuldigen”, aldus Jani. “Ik heb hem en zijn vrienden en glas betaald, zo zijn we aan de praat geraakt en uiteindelijk zijn we toch een koppel geworden. Voor de liefde mag je wel eens afgaan.”

Toch is dat laatste niet de insteek van het nieuwe Vier-programma ‘Matchmakers’ dat Jani binnenkort zal presenteren. “Veel datingshows hebben iets genânt. Kandidaten die zich inschrijven, geven eigenlijk toe dat ze er zelf niet in slagen een lief te vinden. Dus moet de televisie dat voor hen doen. Vervolgens zetten de meeste datingshows totaal onbekende singles samen in een geforceerde situatie. Beide weten dat ze gefilmd worden en reageren onecht in deze situaties. Het is een zeer stresserende gebeurtenis; terwijl de kandidaten zich kapot zweten en niet uit hun woorden geraken, proberen ze zich van hun meest sexy kant te tonen. Gevolg is een geforceerd gesprek waar geen van de partijen echt goed uitkomt”, klinkt het in een persbericht.

Daarom gaat Jani samenzweren met de vrienden van de singles die hij aan een lief gaat helpen. “Samen met de vrienden kiest Jani drie singles uit die perfect bij de single passen en samen zorgen ze ervoor dat de matches elkaar bij toeval ontmoeten. Jani volgt de dates samen met de vrienden vol hoop en spanning live mee achter de schermen. Matchmakers laat singles daten zonder het te weten, tot drie keer toe.”