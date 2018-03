Voormalige Franse president Sarkozy in hechtenis genomen

Brussel - De vroegere Franse president Nicolas Sarkozy is in hechtenis genomen en wordt dinsdag verhoord in Nanterre, nabij Parijs, op verdenking van illegale Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Dit heeft het dagblad Le Monde gemeld en zo heeft een bron dichtbij het onderzoek aan het Franse persbureau AFP bevestigd.

Sarkozy was ontboden bij de gerechtelijke politie van Nanterre, waar hij in hechtenis is genomen in het kader van een in april 2013 opgestart gerechtelijk onderzoek dat bij meerdere onderzoeksrechters berust. Het draait rond mogelijke financiering door het Libië van Moammar al-Khadafi van zijn succesvolle gooi naar het Elysée in 2007.

“Actieve en passieve corruptie”

Formeel luidt het volgens Franse media dat het in het onderzoek tegen “X” gaat om “actieve en passieve corruptie”, “omkoping”, “valsheid en gebruik ervan”, “misbruik van sociale activa”, “witwassen”, “medeplichtigheid en heling van misdrijven”.

Het is de eerste keer dat de Franse justitie het vroegere Franse staatshoofd over de zaak verhoort.

Sarkozy kan 48 uur vastzitten. Nadien kan hij voor magistraten worden voorgeleid en volgt eventueel een inverdenkingstelling.

Valiezen

De zaak is in mei 2012 aan het rollen gegaan nadat het nieuwsportaal Mediapart een document had gepubliceerd dat gewag maakte van financiering door Libië van de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007. Met name had de Frans-Libanese zakenman Ziad Takieddine onthuld dat hij tussen 2006 en 2007 drie valiezen op het ministerie van Binnenlandse Zaken had bezorgd. Sarkozy had het daar toen voor het zeggen.

Volgens BFMTV zou het regime van al-Kadhafi Sarkozy toen in totaal vijf miljoen euro in baar geld hebben gegeven.Meerdere vroegere Libische gezagsdragers hebben die financiering bevestigd, aldus meerdere Franse media.

In de zaak is Claude Guéant als voormalig kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Sarkozy reeds in verdenking gesteld.

In januari werd in Londen Alexandre Djouhri, die een sleutelrol in de affaire zou hebben gespeeld, in hechtenis genomen. Hij riskeert uitlevering aan Frankrijk.

Campagne

Nicolas Sarkozy (63) was president van Frankrijk van mei 2007 tot 15 mei 2012. Bij de jongste presidentsverkiezingen deed hij een nieuwe gooi naar de macht, maar hij sneuvelde in de voorverkiezingen van de rechtse Les Républicains. In die campagne bestreed de conservatieve politicus nog eens de betichtingen omtrent Libische inmenging in de campagne van elf jaar geleden.

Volgens nieuwszender BFMTV wordt ook de vroegere minister van Binnenlandse Zaken Brice Hortefeux over de zaak ondervraagd. Hij staat dicht bij het vroegere staatshoofd. Hortefeux is niet in hechtenis genomen.