In dat ene moment wist prins Harry het hart van Meghan helemaal te veroveren

Nee, niet de romantische uitjes en de leuke cadeautjes overtuigden Meghan Markle van het feit dat prins Harry wel eens de ware zou kunnen zijn, wel hoe hij omging met haar beste vrienden. Dat blijkt uit een getuigenis uit het boek 'Harry: Life, Loss, and Love' dat binnenkort verschijnt.

Toen het nieuws over de relatie van prins Harry en Meghan Markle bekendraakte, bevond het koppel zich in Toronto. Om aan de paparazzi te kunnen ontsnappen, zochten de twee een schuilplaats bij Ben en Jessica Mulroney, twee van de beste vrienden van Meghan, en hun drie kinderen. In het boek 'Harry: Life, Loss, and Love' schrijft auteur Kate Nicholl dat hij daar definitief het hart van de actrice voor zich heeft gewonnen. Zij kreeg namelijk een bron te pakken die een en ander over die periode wist te vertellen.

"Toen Harry het gezin kwam bezoeken, had hij een zak vol speelgoed meegebracht. Zo slaagde hij er in de kinderen meteen voor zich te winnen", klinkt het in een voorpublicatie in Vanity Fair. "Hij was fantastisch met de kinderen en ik denk dat dat Meghan overtuigde. Ik denk zelfs dat ze op dat moment echt viel voor hem. Hij leerde de Mulroneys uiteindelijk goed kennen en ze vonden Harry al meteen van in het begin leuk."

Verrassende link

En er was nog een andere verrassende link tussen Harry en Ben. Die laatste is de zoon van de voormalige Canadese eerste minister Brian Mulroney en leerde in zijn jeugd prinses Diana kennen. Zij verbleef bij zijn familie tijdens een bezoek aan Canada en zou op een gegeven moment gezegd hebben dat ze het beu was om over politiek te praten en liever met de kinderen, en dus onder andere Ben, ging spelen. Een anekdote waar hij met warme gevoelens aan terugdenkt en die meteen een band smeedde tussen de twee mannen.