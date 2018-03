Laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn op aarde overleden

Sudan, de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn, is overleden. De laatste twee overlevers van de ondersoort zijn twee vrouwtjes. De laatste waarneming van een witte noordelijke neushoorn in het wild, dateert uit 2006 in de Democratische Republiek Congo. Naar alle waarschijnlijkheid is de soort uitgestorven in het wild.

“We hopen dat de wereld lessen trekt na het trieste overlijden van Sudan en dat stappen ondernomen worden om de handel in hoorn te stoppen. Hoewel de prijzen in China en Vietnam dalen, blijven alle neushoorns in gevaar voor stropers”, aldus WildAid CEO Peter Knights aan CNN.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvur Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018

Het 45-jarige dier was al een tijdlang ziek. Het dier werd behandeld voor met ouderdom verbonden complicaties die leidden tot degeneratieve veranderingen in spieren en beenderen, in combinatie met vele huidwonden. Volgens het natuurpark ging de toestand van het dier de laatste 24 uur snel achteruit. Sudan kon niet meer opstaan en leed. Een veearts besloot daarop de neushoorn uit zijn lijden te verlossen.

Sudan leefde in het Ol Pejeta Conservancy in Kenya. Zijn laatste maanden werd hij constant bewaakt door gewapende lijfwachten. “De enige hoop voor het voortbestaan van deze ondersoort is een Ivf-behandeling op één van de twee laatste vrouwtjes”, aldus nog het Ol Pejeta Conservancy in een mededeling op Twitter. Ook is maandag genetisch materiaal van Sudan genomen, in de hoop later via andere geavanceerde celtechnologie de noordelijke witte neushoorn te reproduceren.