Marjolein zwaar aangepakt na 'Blind Getrouwd': "Nu weten we waarom ze geen vent had"

"Salut, hé. Dada!" Glimlachend en grappend trok Marjolein de deur achter zich dicht in 'Blind Getrouwd', nadat ze besloten had dat het welletjes was geweest voor haar met het wetenschappelijk experiment. De deelneemster liet haar kersverse echtgenoot alleen terug naar zijn appartement en zijn kat gaan, terwijl er nog enkele weken te gaan zijn. Omdat ze daar amper een greintje van emotie rond liet zien, krijgt ze nu een stortvloed van negatieve reacties over zich heen op sociale media.

Hun huwelijksdag was zo'n groot succes dat televisiekijkend Vlaanderen meteen in Mike en Marjolein geloofde als perfecte match in 'Blind Getrouwd'. Maar enkele afleveringen later daalden hun kansen pijlsnel naar beneden, toen Marjolein plots mentaal en fysiek afstand begon te nemen van haar kersverse echtgenoot. Nu gaan de twee al gescheiden van elkaar leven, nog voor het programma is afgelopen.

En de manier waarop zint de trouwe kijkers van het programma duidelijk niet. Ze reageren boos over het feit dat Marjolein haar Mike nu koud en afstandelijk achterlaat, zonder überhaupt te proberen om het wetenschappelijk experiment uit te zitten. Er vallen heel wat scheldwoorden, en het onderwerp was meteen trending op Twitter, terwijl heel wat mensen reageren met de hashtags #JeSuisMike en #PrayForMike.

Marjolein, get your shit together. Dees is niet oke. Zelfs ik ben gekwetst. #blindgetrouwd — Abigaël (@abigaeldw) March 19, 2018

En nu weten we allemaal waarom Marjolein gene vent had. #BlindGetrouwd — Femke.?? (@Femke_23) March 19, 2018

Komen er extra verleidsters voor Mike? #blindgetrouwd — Patrickcoin (@patrickcoin) March 19, 2018

Echt waar die Marjolein...voor een lifecoach die zichzelf beschrijft als “gevoelsmens”, weinig gevoelens die niet VOLLEDIG over zichzelf gaan. Terwijl Mike alleen maar denkt aan haar. Mike, RUN. #blindgetrouwd — Ellie (@ellievervloet) March 19, 2018

Ja, Marjolein, zo voel ik me ook als ik naar jouw gezicht moet zien Wat een b*** ... #BlindGetrouwd pic.twitter.com/E2j68DrtkV — Chun Kay (@chunkaytang) March 19, 2018

MIKE EN ZIJN KAT ???????? Sowieso dat die hem meer liefde kan geven dan Marjolein. #blindgetrouwd — Ann-Sophie. ???? (@mapsofstars) March 19, 2018

Marjolein, de lifecoach die geen manier kan vinden om te communiceren... Ze heeft zichzelf niet populair gemaakt! Arme Mike... #BlindGetrouwd — TanjaBergen (@TanjaBergen) March 19, 2018

Ben dus van mijn melk door die Marjolein he. Zo kwaad da k daar op ben man! #blindgetrouwd — Kris met K (@grabberke) March 19, 2018

Kan iemand Mike een award geven om het toch 5 weken vol te houden met da emotieloos wezen? #BlindGetrouwd — Natalie (@latanie) March 19, 2018

Marjolein kijkt liefdevoller naar de seksuoloog van wie ze weer alleen mag wonen dan naar Mike’ske #jesuisMike #prayforMike #blindgetrouwd — DomiVoorDeVrienden (@DominiqueBll) March 19, 2018

Ik wist niet dat ik me zo hard kon ergeren aan iemand die ik niet eens persoonlijk ken, wow #blindgetrouwd — Ilana???? (@Ilanakoot) March 19, 2018

“Marjoleeeeein, zal ik ooit zal ik ooit zal ik ooit... je vriendje zijn?”



Of laat maar zitten bij nader inzien. #blindgetrouwd #vtm — Lieven (@Lievy_G) March 19, 2018

#blindgetrouwd ai ai.. een life coach zonder empathie, da’s als een bakker die geen brood kan bakken. Toch? — Elke Lenders (@elkelenders) March 19, 2018