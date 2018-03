Ex-collega’s halen uit naar Roger De Vlaeminck: “Hij kwam nooit afspraken na” en “Hij was altijd zo argwanend”

De naam van Roger De Vlaeminck valt en het gesprek valt stil. Zie daar, het opvallendste moment uit de aflevering van ‘De Kleedkamer’ met Ruben Van Gucht op Canvas over de laatste Belgische zege in Milaan-Sanremo: in 1981 dankzij Fons De Wolf.

Nog aan tafel in Italië zitten Freddy Maertens, Etienne De Wilde en Guido Van Calster. Iedereen is het erover eens dat Roger De Vlaeminck, toen tweede in La Primavera, vooral een groot renner was.

“Het wordt plots heel stil aan tafel als ik Roger vermeld, waarom?” vraagt Van Gucht aan zijn gasten. De Wolf antwoordt als eerste. “Roger was een heel grote coureur. Daarvoor moet je hem respecteren.” Van Gucht voelt een “maar” komen bij de winnaar van Milaan-Sanremo in 1981. “Ik heb gezegd als coureur, een goede verstaander heeft niet meer nodig.”

Francesco Moser mag vanuit zijn wijngaard ook een woordje zeggen. “Hij was moeilijk in de omgang”, zegt hij over De Vlaeminck. “Toen hij bij ons in de ploeg zat, probeerden we hem altijd tevreden te stellen. Maar hij was altijd zo argwanend en wantrouwig over wat er gezegd werd. Hij was wel geboren voor de koers. Hij had het DNA van een toprenner, zoals ik en Merckx en Gimondi. Maar ook het karakter.”

Daarna is het de beurt aan Van Calster om een steek uit te delen. “Het was gewoon heel moeilijk om met Roger te praten. Dat was er mis met hem. Hij was ook geen man van zijn woord.” Dat wordt beaamd door De Wolf. “Hij kwam geen afspraken of beloften na”. “Nooit”, schudt Maertens met zijn hoofd.

“Jij hebt niet genoeg op kop gereden”

“Ik heb het een keer meegemaakt met hem in Brabantse Pijl”, begint Van Calster aan een verhaal. “We waren met drie vooruit en ik wist dat ik niet kon winnen. Dus als ik hem aan de overwinning kon helpen, moest er boter bij de vis komen. Maar dat verstond Roger niet. Ik heb toen wel op kop gereden. Hij won, ik werd tweede. Een paar dagen later zei ik tegen hem dat we het gingen regelen. Jij hebt niet genoeg op kop gereden, zei hij. Zo was Roger.”

De Vlaeminck reageert zelf kort op die aantijgingen. “Ik gunde het Fons toen, maar nu niet meer. Als je geen drang hebt om te winnen, kan je geen topper worden. Ik wilde altijd winnen. Dat is nog niet veranderd, wel verbeterd maar nog niet in orde. Onbetrouwbaar? Zeker niet. Ze zeiden ook dat ik achter de vrouwen liep maar niemand had ooit iets gezien. Hoe konden ze dat dan zeggen?”