Stoffel Vandoorne: "Vol vertrouwen richting eerste race nieuw F1-seizoen"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne begint komend weekend aan zijn tweede F1-seizoen. Vandoorne gaat met een goed gevoel en vol vertrouwen richting Melbourne, waar met de GP van Australië de eerste race van het F1-seizoen 2018 plaatsvindt.

"Melbourne is echt een coole seizoensopener, "blikt Vandoorne vooruit naar de eerste race van het nieuwe F1-seizoen. "De eerste race valt daags voor mijn verjaardag en ik heb goede herinneringen aan mijn eerste grand prix als racepiloot voor het team. Nu ik mijn eerste F1-seizoen achter de rug heb ga ik met vertrouwen en ontspannen richting Australië. Ik kan niet wachten om opnieuw te gaan racen."

Vandoorne werkte zich de voorbije winter niet alleen in het zweet om fysiek op en top klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Ook met de rest van het team probeerde Vandoorne het seizoen zo goed mogelijk voor te bereiden.

"Ik heb de voorbije winter enorm hard getraind en ik heb samen met de engineers erg veel tijd in de fabriek doorgebracht om dit jaar goed voor te bereiden. Ook al zijn de regels redelijk stabiel gebleven, er is veel dat je moet leren over ons nieuw pakket omdat het enorm verschilt van dat van vorig jaar. Het zal ook interessant zijn om te zien hoe de rijders en de fans reageren op de eerste grand prix met Halo."

Voor Vandoorne kan het niet snel genoeg vrijdag zijn. Om 2u Belgische tijd springt het licht aan het einde van de pitlane een eerste keer op groen voor de eerste oefensessie. Het F1-seizoen 2018 gaat dan echt van start.

"Ik ben erg opgewonden, het is het begin van een nieuwe uitdaging voor ons allemaal. Ik kijk er naar uit om op vrijdag zoveel mogelijk tijd op het circuit door te brengen en onze afstelling voor de rest van het raceweekend zo goed mogelijk voor te bereiden. We laten ons ook niet te veel meeslepen want we weten nog niet waar we ons in verhouding tot de andere teams bevinden. Nu de winter voorbij is kan ik niet wachten om aan het F1-seizoen 2018 te beginnen," besluit Vandoorne.

